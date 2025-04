Saiba mais sobre três doenças que podem ser transmitidas pelo beijo

Entre as doenças transmissíveis pelo beijo, há destaque para a mononucleose, a herpes labial e a sífilis. As duas primeiras são contagiadas por vírus — Epstein-Barr e Herpes simplex, respectivamente. Já a sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum.

Além do beijo, essas doenças possuem outros modos de transmissão, conforme o infectologista do HSJ, Francisco José Cândido. Ele também informa no site do Governo Estadual, que “cada uma dessas doenças apresenta sintomatologias diferentes”.

No último domingo, 13, o mundo celebrou o Dia Internacional do Beijo .

A média para os sintomas da mononucleose serem manifestados, após o contato com a infecção, varia entre duas e três semanas.

Conhecida popularmente como a “doença do beijo”, mononucleose pode ser transmitida pelo contato com gotículas respiratórias da pessoa infectada. O contágio pode ocorrer, por exemplo, pela tosse, espirro ou até mesmo pelo diálogo entre indivíduos próximos.

De acordo com o HSJ, não existe terapia específica para combater a mononucleose , mas o tratamento da doença consiste em uma terapia de suporte para aliviar os sintomas.

Apesar de não haver cura para a herpes , as medicações podem contribuir para reduzir o tempo da doença. O período entre a infecção e o surgimento dos sintomas do vírus no organismo pode variar de 10 a 15 dias após o contato.



Ao contrário da herpes, a sífilis tem cura. O tempo médio do aparecimento dos sintomas depois do contato com essa infecção bacteriana é cerca de três semanas. Mas pode variar entre 10 a 90 dias.

“A terapia é feita com penicilina e dura entre uma e três semanas. Com o tratamento realizado de forma adequada e sem novas exposições, nós podemos garantir, sim, a cura”, afirma o infectologista do HSJ.

Pessoas infectadas com sífilis podem apresentar:

manchas pelo corpo e, em quadros mais crônicos,

sintomas neurológicos como dor de cabeça, visão turva e tontura,

além de demência e quadros isquêmicos, em situações mais extremas.

Prevenção

Medidas simples podem prevenir as doenças que são transmitidas pelo beijo, de acordo com o infectologista do HSJ, Francisco José Cândido.

Ele recomenda evitar beijar pessoas que têm lesões visíveis em lábios. “Além de evitar esse contato com pessoas que têm lesões na boca, o uso do preservativo constitui, para a sífilis e para a herpes, uma medida super importante para prevenir essa transmissão”, reforça.