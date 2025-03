Virose da Mosca: Fortaleza registra aumento de 37% nos casos de doenças diarréicas

Movimentação causada pelo aumento de atendimento por causa da virose da mosca nos posto de saúde e UPAS / Crédito: João Filho Tavares

Fortaleza tem registrado aumento no número de casos de gastroenterite aguda, conhecida como “virose da mosca”. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em fevereiro de 2025 foram registrados 4.211 casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) nos postos de saúde, um termo amplo para doenças infecciosas gastrointestinais. O índice representa um aumento de cerca de 37,8% em comparação ao último mês de janeiro, quando foram registrados 3.056 casos. Até o momento, o município já contabiliza mais de 7.200 casos da doença no ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Comparado a fevereiro de 2024, quando foram registrados 3.745 casos nas unidades básicas de saúde do município, o aumento foi de aproximadamente 12,45%.

Com a chegada do período chuvoso e o aumento das temperaturas, os casos de gastroenterite tendem a crescer. Em geral, os primeiros três meses do ano registram o maior número de casos. “Normalmente, há um pico nos meses de janeiro e fevereiro, com um residual em março. A partir de abril, dependendo da duração do período chuvoso, os casos tendem a diminuir”, afirma Luciana Passos, médica especialista em Estratégia Saúde da Família e assessora técnica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A condição é popularmente conhecida como "virose da mosca", pois a contaminação pode ocorrer pelo contato com alimentos infectados, frequentemente devido à ação de insetos que transportam microrganismos.

“Além disso, a falta de higienização adequada das mãos facilita a transmissão interpessoal das doenças. No começo do ano também temos o retorno às aulas e aglomerações, como no período do Carnaval, o que facilita a transmissão para a população”, explica. Confira o número de casos de DDAs atendidos em Fortaleza nos últimos meses: 2024 Jan: 3.195

Fev: 3.745

Mar: 3.832

Abr: 4.442

Mai: 3.168

Jun: 2.463

Jul: 2.567

Ago: 2.185

Set: 2.384

Out: 2.707

Nov: 2.339

Dez: 1.930

Total: 34.957

2025 Jan: 3.056

Fev: 4.211

Total: 7.267 Embora qualquer pessoa possa contrair, alguns grupos são mais suscetíveis às gastroenterites. “Os extremos da vida, como crianças até 5 anos e idosos, são os mais vulneráveis. Gestantes e pessoas com deficiência imunológica também precisam de atenção especial”, alerta a médica Luciana Passos.