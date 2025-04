13 de abril é Dia do Beijo: frases, origem da data e tudo sobre o dia

Comemorado em 13 de abril, o Dia do Beijo celebra o gesto que conecta, emociona e fala sem palavras; veja origem, curiosidades e frases para marcar data

“Eu acho que os beijos são dados na boca porque é onde brotam as palavras. Se eu te beijasses a ponta dos dedos, estaria buscando uma carícia; se te beijasse a sola do sapato, estaria buscando um caminho", é assim que Elsa Moreno, poeta valenciana, ganhadora do Prêmio Nacional de Poesía Viva (2023), começa a poesia "Beijo".

A escritora sugere que o beijo, mais do que um ato físico, é um gesto de linguagem, uma tentativa de dizer sem falar, de ouvir no corpo aquilo que a boca não dá conta de explicar.