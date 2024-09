Entenda o que é o herpes-zóster e os seus sintomas

Alguns cuidados são importantes para evitar a doença infecciosa causada pela reativação do vírus da catapora

O infectologista Dr. Luiz Otávio da Fonseca explica que o herpes-zóster, também conhecido popularmente como cobreiro, tem origem bem comum. “Esta é uma doença infecciosa provocada pelo Vírus Varicela-Zoster, o mesmo que causa a catapora, que é a infecção primária manifestada a partir do momento da contaminação. Já o herpes-zóster é uma enfermidade causada a partir da reativação do vírus anos ou décadas depois de adquirida”, explica o especialista.

Originada do mesmo vírus que causa a catapora, essa doença pode atingir qualquer pessoa que já teve a doença em algum momento da vida. Ela é especialmente perigosa em casos de pessoas com o sistema imunológico comprometido.

O herpes-zóster tem deixado autoridades de saúde em alerta devido ao aumento no número de casos no país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou cerca de 2,6 mil internações por herpes-zóster em 2023, um aumento de 13,6% em relação ao ano anterior, com 2,3 mil ocorrências.

Causas da doença

De acordo com o médico, a reativação da doença pode ocorrer devido à baixa imunidade do organismo. “Este não é necessariamente um problema na medida em que o vírus é rapidamente combatido pelos anticorpos produzidos pelo organismo toda vez que tenta reativar (causar doença no corpo)”, explica.

No entanto, ele ressalta que, ao passar dos anos, a imunidade do indivíduo pode baixar, fazendo com que o Varicela-Zoster consiga causar o herpes-zóster. “Ou seja, para mantermos o vírus sob controle, precisamos de um sistema imunológico forte e saudável”, afirma.

Sintomas do herpes-zóster

Apesar do nome, é importante ressaltar que o herpes-zóster não tem relação direta com o vírus da herpes simples, aquele que causa lesões na boca e nos genitais. Entre os sintomas dessa doença, estão: