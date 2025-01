Conheça 8 doenças típicas do verão e saiba como evitá-las

Saiba como curtir a estação mais quente do ano com segurança / Crédito: Pexels / demaerre

Durante o verão, o aumento das temperaturas e a maior exposição ao sol podem favorecer o aparecimento de diversas condições típicas dessa estação: virose, queimaduras, micose, intoxicação alimentar, dengue, entre outras. Pré-estação: janeiro começa com altas temperaturas e poucas chuvas no Ceará; VEJA

Elas não são exclusivas desse período, mas costumam ser mais frequentes nessa época do ano, em que há uma combinação de fatores climáticos e comportamentais que justifica o aumento dos casos.

Para prevenir problemas de saúde, é essencial adotar alguns cuidados – especialmente com as crianças e os idosos. A seguir, conheça os principais problemas de saúde que dão as caras no verão e como evitá-los.

Doenças típicas do verão: micoses As micoses são infecções fúngicas comuns no verão devido ao aumento da umidade e do calor, que favorecem o crescimento de fungos. Eles podem surgir em qualquer lugar do corpo, mas regiões como pés, virilhas e áreas entre os dedos ficam mais propensos a essas infecções, especialmente quando há suor excessivo e roupas úmidas. “Existem vários tipos de infecções por fungos que atingem a pele, os pelos e as unhas. Todas estão sob o guarda-chuva que popularmente as pessoas chamam de micose”, pontua o dermatologista Andrey Malvestiti, do Hospital Israelita Albert Einstein. As micoses mais comuns surgem entre os dedos (as chamadas frieiras), nas unhas, nas regiões de dobras do corpo (virilha e embaixo das mamas), no couro cabeludo e espalhadas no tronco (como as chamadas de pano branco). Elas causam coceira, descamação e vermelhidão. Caso surjam esses sintomas, é importante procurar um médico.

Para prevenir as micoses, mantenha a pele seca e arejada (principalmente entre os dedos e na região da virilha); use roupas leves, com tecidos que facilitem a evaporação do suor, e troque a roupa molhada logo após usar piscina, entrar no mar ou fazer exercícios. Além disso, é fundamental evitar andar descalço em locais públicos. “Uma dica para manter as regiões entre os dedos bem seca é usar o secador de cabelo ligado no frio ou complementar a secagem com um pedaço de papel higiênico, pois ele tem um alto poder de absorção”, orienta Malvestiti. Doenças típicas do verão: bicho geográfico O bicho geográfico é uma infecção causada por larvas de parasitas encontrados, principalmente, em ambientes contaminados por fezes de cachorros e gatos, como na areia da praia e áreas de terra molhada.

“Quando a pessoa pisa no solo contaminado, a larva penetra na pele e vai caminhando devagarinho. Ele [o bicho geográfico] recebe esse nome devido ao traçado em forma de linhas sinuosas que se formam na pele, lembrando um mapa geográfico”, explica o dermatologista. A larva é microscópica, então ela consegue penetrar na pele íntegra. Os sintomas incluem coceira intensa e o aparecimento desse “trajeto vermelho” na pele. Para se prevenir, evite andar descalço em áreas de risco e mantenha a higiene adequada. Caso a infecção ocorra, o tratamento envolve o uso de medicamentos tópicos ou orais, conforme orientação médica. “Após tratar, a pele descama, se renova e não fica nenhuma cicatriz”, destaca o médico.

Doenças típicas do verão: insolação e queimaduras A insolação e as queimaduras solares são problemas bastante comuns durante o verão, causados pela exposição excessiva ao sol. A insolação ocorre quando o corpo não consegue regular sua temperatura devido ao calor intenso, levando a sintomas como náusea, dor de cabeça, tontura e pele quente e seca. Já as queimaduras solares são danos à pele causados pelos raios ultravioletas (UV) que resultam em vermelhidão, dor e até bolhas. “A insolação é uma queimadura solar exagerada. Bebês e idosos, por serem mais vulneráveis, têm risco maior, precisando de mais atenção. Para evitar esses problemas, é essencial usar protetor solar, roupas leves e chapéu, além de buscar sombra nos horários de pico do sol”, orienta Malvestiti.