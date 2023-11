De acordo com o Dr. Antônio Araújo, médico neurocirurgião da Clínica Araújo & Fazzito e do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, o hábito de se exercitar contribui diretamente para a saúde, inclusive na prevenção e no tratamento de doenças neurológicas.

Pensando nisso, o Dr. Araújo lista 5 vantagens da atividade física para a saúde neurológica. Confira!

1. Melhora da função cognitiva

Ao realizar atividades físicas regulares, o hormônio irisina é liberado em nosso corpo. Entre diversos benefícios, ele auxilia na memória. “Estamos falando de um hormônio que melhora o funcionamento dos neurônios e reduz o esquecimento, ou seja, importante para demências como o Alzheimer”, comenta o neurocirurgião.

2. Manutenção da mobilidade

A prática de exercícios de impacto é muito recomendada para pacientes com Parkinson. Conforme o Dr. Antônio Araújo, eles ajudam na produção de dopamina, neurotransmissor que atua de diferentes formas no sistema nervoso, estando relacionada, por exemplo, com o humor e o prazer.

“Este hormônio atua no sistema nervoso central para facilitação do movimento, do equilíbrio e da destreza, além de ser importante para o circuito de emoções do cérebro”, comenta ele.

Caminhadas e corridas são exercícios que podem auxiliar a saúde de pessoas com esclerose múltipla (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Melhora da força e do equilíbrio

Determinados exercícios ajudam na força e no equilíbrio; entre eles, musculação, caminhada e corrida. Esse tipo de prática pode ser muito benéfico para pacientes com esclerose múltipla.