7 dicas para evitar acidentes durante a prática de atividade física

É fundamental preparar o corpo antes de iniciar qualquer exercício físico (Imagem: Bojan Milinkov | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Praticar atividades físicas regularmente traz inúmeros benefícios à saúde, mas o medo de se machucar pode ser uma barreira significativa para muitas pessoas. Todavia, é possível evitar lesões e acidentes durante os exercícios, garantindo uma prática segura e eficaz. Para isso, pequenos ajustes, atenção aos detalhes e algumas práticas preventivas podem fazer toda a diferença. Quer descobrir mais sobre como proteger seu corpo e evitar acidentes? Confira as dicas a seguir! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Realize aquecimento antes da atividade física O aquecimento antes de iniciar a atividade física é essencial para preparar o corpo e prevenir lesões. Este processo envolve realizar exercícios leves e gradualmente intensificar a intensidade para elevar a temperatura corporal e aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos. Isso também ajuda a aumentar a flexibilidade das articulações, melhorar a eficiência dos sistemas cardiovascular e respiratório e preparar a mente para a atividade física.

2. Utilize equipamentos e vestimentas apropriados Equipamentos adequados fazem a diferença na prevenção de acidentes. Calçados específicos para cada modalidade, como tênis de corrida com bom amortecimento ou chuteiras para futebol, oferecem suporte e aderência adequados. No caso do ciclismo, existem bermudas com forro almofadado para amenizar o desconforto do banco da bike e camisetas com tecidos que permitem a transpiração. “Caso não possua esses itens, o ideal é utilizar roupas confortáveis, como bermudas e camisetas de tecidos naturais, como o algodão, ou tecnológicos, como o Dry Fit”, indica o personal trainer Guilherme Santander. Para esportes de contato ou de alto impacto, acessórios como capacetes, protetores bucais e coletes de proteção absorvem choques e protegem áreas vulneráveis. Verificar regularmente o estado dos equipamentos também previne falhas que possam causar acidentes.

3. Mantenha a hidratação adequada A hidratação adequada vai além de beber água durante o exercício. Ingerir líquidos ao longo do dia, especialmente antes e após a prática, mantém o corpo preparado. “Beba água ao longo do dia e considere consumir uma bebida esportiva leve com eletrólitos antes do treino, especialmente se você suar muito. Esta prática, além de evitar câimbras durante o treino, também vai ajudar na regulação da temperatura corporal”, acrescenta a nutricionista Marina Delorenzo. Uma estratégia eficaz é tomar pequenos goles a cada 20 minutos durante o exercício e aproximadamente 500 ml de água duas horas antes de iniciar a atividade. Evitar bebidas alcoólicas e com alto teor de cafeína também ajuda a manter o equilíbrio hídrico. 4. Conheça e respeite seus limites O autoconhecimento é essencial na prática de atividades físicas. Identificar e respeitar os limites pessoais evita sobrecargas que resultam em lesões. Começar com intensidades baixas e aumentar gradativamente a carga de exercícios permite adaptação muscular e articular. Além disso, o acompanhamento de um profissional é essencial. “No início, o aluno terá, antes de qualquer atividade física, um diagnóstico, uma análise precisa de suas reais necessidades. Depois, serão prescritas atividades de acordo com a carência do aluno, que terá o acompanhamento na execução dos exercícios e no controle dos resultados”, afirma o personal trainer Givanildo Matias. O profissional personal trainer oferece atendimento personalizado, prevenindo a prática de exercícios de forma inadequada (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

5. Consulte profissionais de educação física Profissionais qualificados oferecem um plano de exercícios personalizado que considera a condição física, objetivos e possíveis limitações. Um personal trainer ou instrutor corrige a técnica, ajusta a carga e a intensidade dos exercícios conforme a evolução do praticante. “Quando um professor vai elaborar um treino, leva diversos fatores em consideração: objetivo, rotina, e o descanso deve estar nessa periodização, conforme a necessidade de cada um”, explica o personal trainer José Corbini, sócio do aplicativo de saúde integrativa Personal Virtual. Programas de treino estruturados, que incluem períodos de descanso e variações de atividades, garantem o desenvolvimento equilibrado de força, resistência e flexibilidade. Além disso, acompanhamento regular previne a prática de exercícios de forma inadequada, que podem resultar em lesões.