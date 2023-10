5 dicas para manter a saúde e a atividade física com as mudanças de temperatura

Veja como manter a disposição e o bem-estar do corpo durante as variações climáticas

Nos últimos dias, as variações climáticas tornaram-se parte da rotina dos brasileiros. O Instituto Nacional de Metereologia (INMET) constatou que, em setembro, São Paulo registrou recorde de temperatura no ano, batendo 36,8ºC. Dias depois, a temperatura despencou para 15 °C.

1. Hidrate o corpo

A variação de temperatura pode levar a desidratação, ainda mais quando praticamos exercícios e não repomos o que transpiramos. Dessa forma é muito importante beber água ao longo do dia. O corpo humano precisa em média 35 ml de água para cada quilo de peso. Para descobrir quantos litros você precisa, basta multiplicar 35 ml pelo seu peso. Além disso, chás e água aromatizadas podem ser excelentes alternativas para quem não desenvolveu o hábito de beber água.

2. Escolha mais de uma peça de roupa

Devido à grande mudança de temperatura durante um único dia, escolher a roupa certa para o treino pode ser desafiador, especialmente para aqueles que ainda vão ter outros compromissos antes de praticar exercícios. Uma dica é levar duas opções de roupa, ou pelo menos duas camisetas: uma de frio e uma de calor.

Dormir bem reduz o estresse e a ansiedade, melhorando a saúde mental e física do corpo (Imagem: Damir Khabirov | Shutterstock)

3. Mantenha uma rotina saudável

Outro fator importante que pode prejudicar a imunidade é a falta de rotina, principalmente do sono. Isso porque ele é crucial para uma boa recuperação do corpo e, portanto, é essencial manter horários regulares para dormir e acordar. Isso ajuda também a diminuir o estresse e a ansiedade, melhorando ainda mais a nossa saúde mental e física.

4. Invista em uma boa alimentação

Além do sono, a alimentação desempenha um papel vital na melhora da imunidade. Durante as mudanças de temperatura, busque se alimentar de frutas, vegetais, proteínas magras e alimentos com muita vitamina C, E, D e A, que são as mais importantes para turbinar a imunidade.

5. Consulte um especialista

Por fim, caso esteja fazendo todas essas dicas, mas ainda não viu melhora na imunidade, busque ajuda profissional. Um médico ou nutricionista pode fornecer orientação personalizada e identificar outros problemas que podem estar afetando sua imunidade.