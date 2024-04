Pensamento acelerado? Conheça 8 maneiras de desacelerar a mente

Dica 7

Mantenha ou crie novos círculos sociais

Manter relacionamentos saudáveis e significativos ou criar novos círculos sociais ajuda a combater a solidão, fortalecer o suporte emocional e promover um senso de pertencimento e conexão Crédito: Adobe Stock

Encontrar-se com pessoas agradáveis, sejam amigos ou familiares, é uma maneira de distrair a mente do pensamento acelerado e focar no presente — não no passado e nem no futuro. Manter ou criar novos círculos sociais saudáveis permite que você compartilhe experiências, interesses e preocupações com outras pessoas, com um senso de comunidade e apoio mútuo.

Aqui é importante não estar apenas de corpo presente, mas participar, falar, ouvir. Com a pressa que leva a correr contra o tempo, é comum que as conversas sejam somente monólogos. Por isso, esteja inteiro nesses encontros.

