7 exercícios simples para retomar a prática de atividade física

A prática regular de exercício físico desempenha um papel fundamental na promoção da saúde física e mental. Os benefícios vão desde a melhoria da saúde cardiovascular e fortalecimento muscular até a redução do estresse e a melhor qualidade do sono.

Seja em uma bicicleta convencional ou estacionária, pedalar é um ótimo exercício cardiovascular que fortalece as pernas e melhora a resistência. “Pedalar eleva a temperatura do corpo, acelera o metabolismo e potencializa a queima de caloria. Por isso, é uma ótima pedida para quem quer perder peso”, complementa Juliana Romantini, professora de Educação Física.

“Ótima opção também para os sedentários ou para aqueles que adotam um ritmo mais leve, mas não abrem mão de praticar exercício. Caminhar aumenta o metabolismo do corpo e gera um elevado gasto calórico”, afirma o Dr. William Komatsu, fisiologista do exercício.

O yoga aumenta a flexibilidade , promove relaxamento, melhora a postura, fortalece músculos e alivia o estresse. “Na parte física, a pessoa pode notar nas primeiras práticas: sensação de bem-estar, alongamento de músculos e tendões, que culminam no relaxamento e em uma sensação de conforto com o próprio corpo. Com a prática regular, é possível desenvolver a musculatura de maneira equilibrada, trazendo força e beleza, corrigir desvios posturais, melhorar o equilíbrio etc.”, explica Romulo Carrer, musicoterapeuta e instrutor de yoga.

De acordo com o professor de dança Rogério Luiz Pereira, a dança tonifica os músculos, reduz as taxas de colesterol, estimula o sistema cardiovascular, aumenta a flexibilidade, melhora a coordenação motora e a memória, ajuda a combater a hipertensão, entre muitos outros benefícios.

6. Pilates

O pilates fortalece os músculos do core, melhora a flexibilidade, a postura e o equilíbrio, além de aumentar a consciência corporal. “O método estimula o metabolismo e equilibra o funcionamento do organismo, o que o torna um aliado importante na busca pela perda de peso. Além disso, os movimentos aumentam o gasto energético, visando ao fortalecimento do abdômen, à estabilização das articulações e à reeducação do movimento”, afirma Josi Araujo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates.

7. Natação

Esse exercício de baixo impacto trabalha todos os principais grupos musculares, além de melhorar a capacidade cardiovascular e a resistência. “Quem pratica atividades aquáticas conquista melhor condicionamento físico e qualidade de vida. Com o tempo, você sente suas pernas e braços mais firmes e percebe que houve um fortalecimento muscular na área do abdome”, conta Mariana Onias, personal trainer.