Crononutrição: jantar mais cedo pode reduzir risco de doenças vasculares

Estudo sugere que quem come depois das 21 horas tem probabilidade 28% maior de desenvolver males cardiovasculares do que quem se alimenta antes das 20h

Agora, um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisa de Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente da França e publicado na Nature Communications corrobora essas evidências e aponta que fazer as refeições mais cedo ao longo do dia pode reduzir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.

Segundo a pesquisa, quem se alimenta pela primeira vez às 9 horas tem 6% mais risco de desenvolver uma doença cardiovascular do que quem faz o desjejum às 8h. No caso da última refeição do dia, o aumento do risco de doença cerebrovascular é de 28% para quem comer depois das 21h, comparando com aqueles que comem antes das 20h.

Os autores dizem que cada hora adicional de atraso no café da manhã foi associada a um maior risco geral de doenças cardiovasculares. Ou seja: se alimentar mais cedo ao longo do dia tende a ser o mais recomendável para a saúde.

Crononutrição: pesquisa analisou dados de mais de 100 mil pessoas

De acordo com a nutricionista Serena del Favero, do Hospital Israelita Albert Einstein, geralmente qualquer ingestão calórica é considerada parte do padrão alimentar do indivíduo em estudos desse tipo. Isso inclui não apenas refeições completas, mas também lanches menores e o ato de beliscar durante o dia.