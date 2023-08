Hospital da Messejana faz dois transplantes de coração simultâneos

A equipe de cirurgia cardíaca do Hospital da Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) realizou dois transplantes de coração ao mesmo tempo. O feito ocorreu na última quinta-feira, 17.

Entre a captação (quando o órgão é retirado do doador) e implante (colocação do coração nos receptores), a ação envolveu mais de 40 profissionais. O número engloba médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares envolvidos nas diversas etapas do processo.

Um dos corações usados no transplante veio de paciente falecido em um hospital particular de Fortaleza. O outro órgão era de uma pessoa que foi a óbito em Sobral, na região Norte do Estado.