Jade Picon faz mamoplastia após perda de gordura nas mamas

Recentemente, a influenciadora digital Jade Picon revelou aos seus seguidores, por meio das redes sociais, sua escolha de passar por um procedimento de mamoplastia de aumento de mama. Em um vídeo honesto, ela compartilhou como seu comprometimento com treinamentos físicos rigorosos havia levado a uma redução visível no volume de seus seios.

A notícia rapidamente gerou discussões sobre o fenômeno do “emagrecimento das mamas” e levantou questões sobre suas causas e possíveis soluções. Conversamos com o Dr. Diovane Ruaro, cirurgião plástico e atual Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, para obter uma compreensão mais profunda desse fenômeno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Efeito da perda de peso nos seios

O “emagrecimento das mamas” refere-se à redução do tamanho e da firmeza das mamas como resultado da perda de peso, especialmente quando há uma diminuição na quantidade de gordura no corpo, incluindo a área mamária.