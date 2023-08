10 alimentos sem glúten para substituir o trigo

Os alimentos sem glúten são importantes para pessoas com doença celíaca, intolerância ou sensibilidade ao glúten. No entanto, a dieta sem glúten beneficia outros grupos além destes, principalmente aqueles que praticam exercícios físicos. Isso porque, segundo o nutricionista esportivo Ricardo Zanuto, diminuir a quantidade da substância no corpo ajuda quem precisa emagrecer e melhora o funcionamento intestinal.

Por isso, confira 10 alimentos livres de glúten para substituir o trigo e comer sem restrições!

1. Amido de milho

O amido de milho é um alimento naturalmente sem glúten, por ser preparado à base de endosperma do milho, parte interna do grão de milho. Sendo assim, trata-se de uma das substituições perfeitas para o trigo, principalmente considerando que ele tem baixo teor de gordura e é facilmente digerido pelo organismo.