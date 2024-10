Bairro de Fortaleza teve diferença de 1 voto entre André e Evandro

Bairro Parque Araxá teve diferença de um voto entre André Fernandes e Evandro Leitão Crédito: Aurelio Alves

Outra disputa muito equilibrada foi no Dom Lustosa, nas imediações do Antônio Bezerra, na porção oeste da Cidade. Vitória também de André, por dois votos de diferença — e um contingente de eleitores bem maior. O candidato do PL teve 3.548 votos. O petista, 3.546. Na Lagoa Redonda, na parte sudeste de Fortaleza, o vencedor também foi Fernandes, por diferença de seis votos. O candidato bolsonarista teve 7.615 votos e o adversário, Evandro, 7.609. Para Evandro, a vitória mais apertada foi no bairro Floresta, a oeste, perto da Barra do Ceará. A diferença foi de 7 votos: 2.473 contra 2.466.