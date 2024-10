Mayra Pinheiro e Dayany Bittencourt repudiam "atos de crueldade" após vídeo de Inspetor Alberto

Vereador gravou vídeo no qual maltrata um porco. As duas deputadas federais apoiaram André Fernandes no 2º turno da disputa em Fortaleza. Dra. Mayra é segunda suplente e está exercendo o mandato em decorrência de licença do parlamentar