Gabriel Biologia faz BO contra Inspetor Alberto: 'ultrapassou todos os limites'

Em material publicado pelo O POVO , a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) abriu um inquérito contra o vereador reeleito . Em resposta, o Inspetor Alberto afirmou que “estão usando isso de má-fé. Porque se essa pessoa gravou isso, que faz é tempo, por que só postaram agora? Estão usando politicamente contra mim. Eu já fui reeleito, querem atacar a quem?”, disse ao O POVO .

“Sobre esse vídeo abjeto, nojento e criminoso que esse vereador de Fortaleza, apoiador do André Fernandes (PL), fez com o animal, estamos já formalizando a denúncia à DPMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente aqui do Ceará. E também para a própria Secretaria de Proteção Animal do Governo do Estado (Sepa)”

O deputado continua: “Isso é um absurdo. Não devemos tolerar. O voto não vale a humilhação, a chacota, os maus tratos, o crime a um ser inocente, a um animal que nada tem a ver com isso. Isso tem se repetido e se repetiu muitas vezes durante a campanha. Mas, feito por uma autoridade, por um vereador que deveria dar exemplo, é mais vergonhoso e vexatório ainda, para essas pessoas, a esse candidato e seus apoiadores”, finaliza.