Após repercussão de vídeo, Inspetor Alberto diz não ter tido intenção de causar dor em animal

Vereador apareceu em vídeo puxando um leitão pelas orelhas, o que gerou enorme repercussão no dia do segundo turno em Fortaleza

Após a definição do resultado em Fortaleza, Alberto, que já havia tentado se explicar ao O POVO , publicou a nota, agora sob a tutela de seus advogados. No texto, afirma que conduta foi realizada "sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal", além de se dizer empenhado e dedicado na defesa dos animais.

O vídeo teve grande repercussão, gerando inúmeras postagens de repúdio por parte de personalidades políticas, abertura de inquérito policial e registro de boletins de ocorrência contra o parlamentar . Com a derrota da André Fernandes (PL), não faltou quem apontasse o vereador como um dos culpados pelo resultado.

O vereador Inspetor Alberto (PL) publicou uma nota, assinada por ele e um escritório de advocacia, em que busca "contextualizar" o vídeo no qual aparece maltratando um porco de grande porte , fazendo referência ao então candidato opositor, Evandro Leitão (PT), que foi eleito prefeito de Fortaleza.

Confira a nota na íntegra:

“A assessoria jurídica do Vereador INSPETOR ALBERTO vem a público, por meio desta Nota, com o intuito de contextualizar os vídeos que estão sendo divulgados nas redes sociais na data corrente em que o Vereador estaria em supostas situações de maus tratos, bem como de repudiar as acusações de menosprezo e maus tratos aos animais.