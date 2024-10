Prefeito de Barbalha diz que PT precisa refletir sobre comunicação com eleitor

"Vale fazer uma reflexão de todo o contexto para que a gente possa se aproximar e entender mais as pessoas no contexto atual", disse o Saraiva

Para ele, "vale fazer uma reflexão de todo o contexto para que a gente possa se aproximar e entender mais as pessoas no contexto atual". O petista analisou, ainda, aquilo que considera "político de lacração".

"Às vezes, você nem consegue ver as propostas, mas ele lacra muito e, aí, o pessoal acha que aquele é o formato de, às vezes, indignação, mas, na realidade, é apenas uma estratégia política de se comunicar, e aquilo ganha as pessoas que estão indignadas com a política, que hoje é uma parcela grande das pessoas que estão até descrentes com a política. E, aí, ganha essas pessoas, mas acaba que é um discurso que você não consegue passar proposta, você não consegue discutir", analisou Guilherme.

Questionado sobre a sucessão de Evandro Leitão (PT), prefeito eleito de Fortaleza, na presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o chefe do Executivo de Barbalha considerou ser "muito bom" para a Região do Cariri se o posto for ocupado pelo deputado estadual Fernando Santana (PT).

"Eu acredito que o os partidos coligados são irmãos, são co-irmãos. Eu acredito que o nome de Fernando poderá, também, agregar muito lá. Ele que já foi vice-presidente. Agora é uma oportunidade também ele que já fez um trabalho como vice-presidente, naturalmente, assumir a presidência da Assembleia", disse.