Presidente do PDT declara apoio a Naumi em Caucaia, apesar de pedetistas apoiarem Catanho

"Meu posicionamento pessoal, como deputado federal e presidente nacional do PDT é de apoio a candidatura do meu querido amigo Naumi Amorim, que já mostrou na ocasião que foi prefeito, que tem todas as condições de administrar tão bem esse munícipio, que tá precisando voltar a crescer", explicou André.

Ele também citou o apoio de Zé Gerardo a Catanho e ressaltou que o posicionamento não foi discutido com internamente com o PDT.

"Nós tomamos conhecimento conhecimento pelas redes sociais que o presidente municipal, meu amigo Zé Gerardo Arruda, definiu-se pelo candidato Catanho. Quero apenas dizer que esse posicionamento não foi discutido com a direção estadual, muito menos com a direção nacional do PDT, e na condição de presidente nacional do PDT, insisto, posições pessoais são valorizadas, até porque não houve um posicionamento oficial do partido", destacou.

No próximo, 27, será realizado o segundo turno das eleições municipais de Caucaia, assim como de Fortaleza. Na pesquisa da AtlasIntel, Naumi Amorim aparece na liderança, com 59,9%, enquanto Catanho aparece com 40,1%.

No primeiro turno, o PDT apoiou Emiia Pessoa (PSDB), que ficou de fora do segundo turno por oito votos de diferença de Catanho. Emilia também declarou apoio a Naumi.