Pesquisa Ideia Fortaleza: André 49% e Evandro 43%, no segundo turno

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%. O Idea ouviu 1.000 eleitores de Fortaleza entre 18 e 22 de outubro. A pesquisa foi contratada pela Jangadeiro e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número CE-03218/2024.

Pesquisa espontânea

Na espontânea, quando não são apresentadas opções aos entrevistados, André tem 44% das intenções de voto, contra 38% de Evandro. Ninguém, Branco e Nulo somam 5%; outros 14% não sabem.

Agregador de pesquisas

As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais.