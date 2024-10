Justiça determina exclusão de postagens de Catanho que associavam Naumi a homicídio e facção

As publicações ligavam o candidato e ex-prefeito a envolvimento com facções e até homicídio

Nas tais publicações, o candidato do PT vinculava o ex-prefeito a ser autor de um homicídio e à acusação de envolvimento com facção criminosa, além de outras associações negativas relacionadas a Naumi por meio de vídeos.

Em uma dessas postagens, Catanho organizou um ato segurando um rolo extenso de papel com o que ele alega ser 12 mil páginas de processos com crimes cometidos por Naumi Amorim. No vídeo, há pessoas com cartazes e dizeres contrários ao candidato.



"Em análise preliminar, verifica-se que as mídias combatidas imputam ao representante graves acusações, incluindo a prática de homicídio, corrupção e abuso de poder. Entende-se que as postagens atacadas buscam atingir a imagem do representante, desgastando-o perante o eleitorado", diz a decisão.

