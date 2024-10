Ex-prefeito Zé Gerardo e lideranças do PDT de Caucaia declaram apoio a Catanho

Líder do partido no município, Zé Gerardo, chegou a apoiar Emilia no primeiro turno. Ex-prefeito afirmou que pedido de apoio a Catanho veio de Lula

Lideranças do PDT em Caucaia, incluindo o líder do partido no município e ex-prefeito Zé Gerardo, anunciaram nesta segunda-feira, 21, apoio ao candidato Waldemir Catanho (PT). O petista disputa o segundo turno contra o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD).

Os membros do partido gravaram um vídeo ao lado do candidato do PT. Zé Gerardo afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria pedido pelo apoio do ex-prefeito. O pedetista ainda destacou que o município teria dívidas e ressaltou o compromisso feito por Lula à cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Meus amigos de Caucaia, eu estou aqui hoje com Catanho, porque o Lula pessoalmente me pediu para apoiar ele aqui em Caucaia, porque a Caucaia está endividada com mais de R$ 700 milhões e o Lula disse para o Catanho e disse para mim que vai estar por Caucaia [...] Nós queremos, acima de tudo, fazer um compromisso com ele [Catanho] de reerguer Caucaia e só ter caucaiense lutando para desenvolver a nossa terra com ele”, disse.