Vídeo de André Fernandes menosprezando feminicídios gera repercussão nacional; veja reações

André Fernandes, em vídeo postado nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Um vídeo, aparentemente postado há alguns anos, em que o hoje candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), aparece menosprezando feminicídios no Brasil, tem ganhado repercussão não apenas na campanha eleitoral na capital cearense. Diversos veículos de comunicação de abrangência nacional, além de jornalistas e personalidades da política brasileira, têm comentado a publicação, originalmente trazida à tona pela campanha do opositor de André no segundo turno, Evandro Leitão (PT). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No vídeo, André, com uma camiseta amarela com a imagem estilizada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirma: "Depois puxaram e começaram a falar do feminicídio: 'Ah, mas o feminicídio, aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia'. Ah, dane-se! E quantos homens morrem por dia?", disse o candidato.

Os portais UOL, Terra e da Jovem Pan também repercutiram o vídeo, lembrando que quem ali expressa a opinião concorre à Prefeitura de Fortaleza. O jornal Folha de S. Paulo repercutiu a divulgação do vídeo, feita pelo deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara. O jornal afirma não ser possível saber a data da gravação do vídeo original e que aguarda uma resposta de Fernandes sobre a postagem. Além de matéria publicada, o vídeo foi postado nas redes sociais da Folha. O colunista do jornal Metrópoles, Guilherme Amado, postou o vídeo na rede social X e definiu André Fernandes como um "lacrador de extrema-direita". A jornalista Astrid Fontenelle postou nas redes sociais estar abismada com o que disse o candidato a prefeito de Fortaleza. "E tem gente que ainda vota nele? Esse cara tem que tomar uma lavada nas urnas", afirmou.

A deputada estadual Luciana Genro (Psol-RS) publicou um vídeo reagindo à fala de Fernandes. "Esse homem só podia ser bolsonarista. Além de tosco e ignorante, misógino e machista. Não sabe o que é feminicídio. Feminicídio é o fato de homens matarem mulheres pelo simples fato de serem mulheres, porque se sentem donos, se sentem como se elas fossem suas propriedades, e elas não querem mais viver com eles aí eles resolvem matar. Não tem nada a ver com as mortes comuns que acontecem no cotidiano, fruto da violência das cidades", explicou. O vídeo também parou nas redes sociais da presidente nacional o Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR). "Este é o candidato baixo nível da extrema direita que não se preocupa com as mulheres que infelizmente sofrem e continuam morrendo", lamentou. Não surpreende A senadora Augusta Brito (PT-CE) comentou sobre o assunto, no programa OP News 1ª edição, nesta quarta-feira, 23. Ela lembrou ter convivido com o candidato enquanto ambos eram deputados estaduais.

"Para mim não é surpresa nenhuma. Ele está ali reproduzindo naquele vídeo, literalmente o que ele é. Machista, misógino. E não deixou de ser, ele não faz questão de tirar o vídeo, de pedir desculpas sobre essa fala, porque é realmente o que ele pensa. E a gente fica pensando, como podemos ter um candidato com esse pensamento? Não sabe nem do que se trata o feminicídio", lamentou. Repercussão na campanha A candidatura de Evandro Leitão tem utilizado o vídeo como parte da campanha "mulher não vota no André", mote utilizado neste segundo turno. Além de repostar o vídeo, as redes sociais de Leitão também publicaram um vídeo onde uma mulher aparece repetindo a frase de Fernandes, dando ênfase no que foi dito. A campanha visa aumentar a rejeição do candidato do PL entre as mulheres. Segundo o Datafolha, Evandro tem a preferência da maioria das mulheres em Fortaleza, enquanto André tem maioria entre os eleitores do sexo masculino.