Entidades médicas cearenses repudiam acusação de vice de André sobre abortos em Fortaleza

Duas entidades médicas cearense publicaram nota conjunta de repúdio relativa à recente postagem em que Alcyvania Pinheiro (PL), candidata a vice-prefeita de Fortaleza na chapa com André Fernandes (PL), aparece falando do combate ao aborto e dizendo serem distribuídas cartilhas nos postos de saúde ensinando a abortar em casa, além de acusar hospitais municipais de realizarem esse tipo de procedimento.

No vídeo, ela diz: "Nós somos intransigentes na defesa da vida e contra o aborto. Apesar do aborto não ser uma matéria a ser legislada dentro do município, nós sabemos que é dentro do município que acontecem os abortos. Postos de saúde, onde são distribuídas cartilhas ensinando mulheres a praticarem um aborto na sua própria casa. Nós sabemos que é dentro dos hospitais municipais, que mesmo à revelia da lei, os abortos são praticados. Então, com relação ao aborto, nós vamos pegar pesado".