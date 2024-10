AtlasIntel Caucaia: 48,3% dos eleitores de Emília optam por Naumi e 41,4% em Catanho

No 1º turno, Naumi terminou à frente, recebendo 38,42% dos votos válidos. Catanho e Emília ficaram, ambos, com 24,67%, com a vantagem apertada de oito votos a favor do petista.

Conforme o levantamento, dos eleitores da tucana no primeiro turno, 41,4% apontaram preferência por Waldemir Catanho (PT), que ficou com a vaga na disputa do segundo turno por oito votos de diferença , deixando Emília fora do páreo.

Em Caucaia , 48,3% dos eleitores de Emília Pessoa (PSDB) dizem que vão votar em Naumi Amorim (PSD) no segundo turno da eleição no município da Região Metropolitana de Fortaleza. Isso é o que aponta pesquisa Atlas Intel , contratada pelo O POVO e divulgada nesta segunda-feira, 21.

A ex-candidata a prefeita do segundo maior colégio eleitoral do Ceará está ao lado do candidato do PSD neste 2º turno. Na ocasião do anúncio de como se posicionaria na corrida pela Prefeitura, Emília contou que, ainda na pré-campanha, reuniu-se com Naumi e os dois se desculparam pelos enfrentamentos anteriores. Em 2020, ambos foram candidatos e Emília apoiou o hoje prefeito Vitor Valim (PSB) contra Naumi.

A maioria do eleitorado de Coronel Aginaldo (PL), que ficou em 4º lugar na disputa pela chefia do Executivo de Caucaia, também opta por Naumi neste segundo turno. Nesse segmento, é constatada a migração de 97,7% dos votantes do bolsonarista, que recebeu 12,24% dos votos no 1º turno. Para Catanho, segue apenas 1,5% do eleitorado de Aginaldo.

Assim como Emília, Aginaldo também endosso a campanha do ex-prefeito. Apesar do apoio do bolsonarista, o PSD de Naumi faz parte da base do governo de Elmano de Freitas (PT). Em Fortaleza, o partido indicou a vice na chapa de Evandro Leitão (PT), sendo ocupada por Gabriella Aguiar (PSD), que também disputa segundo turno.