RC cita "relação abusiva" com PT e diz não acreditar "nas verdades das lideranças" da sigla

E completou: "Por que que você tem que ficar preso naquilo que você não vê mais verdade, não acredita? Então, eu definitivamente não acredito mais na verdade do PT e dessas lideranças do PT".

Roberto Cláudio (PDT), ex-prefeito de Fortaleza, comentou sobre a antiga parceria com o Partido dos Trabalhadores, e chegou a fazer uma comparação com um "relacionamento abusivo", para justificar sua decisão de apoiar a candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura. Em 2020, o ex-prefeito indicou seu sucessor, José Sarto (PDT), eleito com apoio formal do PT no segundo turno.

O ex-prefeito também comentou sobre as críticas do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pelo seu apoio a candidatura de André Fernandes. O chefe do Executivo estadual chegou a afirmar que Roberto Cláudio estava dando "veneno bolsonarista" para a população da cidade.

O ex-gestor comentou sobre a relação com a executiva nacional do seu partido, PDT, após o presidente licenciado do partido e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, publicar vídeo em apoio a Evandro Leitão e criticar falar que a sigla jamais poderia está ao lado dos "filhotes da ditadura".

De acordo com Roberto Cláudio, a relação com a executiva nacional segue "muito boa". "A gente tem um entendimento claro do partido de neutralidade da instituição PDT, com liberação dos seus filiados. Então toda a minha decisão, a decisão que é coerente com a decisão que o PDT Nacional tomou", explicou.

Ele ainda contou que não conversa mais com o ex-pedetista Cid Gomes (PSB), mas que continua se relacionamento normalmente com os membros do partido que estão apoiando Evandro Leitão, como os vereadores Adail Junior e Carlos Mesquita.



"Com o senador Cid eu não converso. E com alguns pedetistas, que mesmo que tenham ido a uma base do governo, eu eventualmente me encontro socialmente, eu separo as coisas. Eu acho que rancor ódio, é uma coisa que faz muito mal a gente. Eu separo a minha vida pessoal a minhas relações de cordialidade com as pessoas", completou.