Catanho torce o pé, vai ao médico, mas mantém agendas de campanha

Catanho disputa a prefeitura de Caucaia contra o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) no próximo domingo, 17

O candidato a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho (PT), precisou de atendimento médico, nesta terça-feira, 22, após sofrer uma torção no pé esquerdo. O petista já realizou exames e foi medicado, conforme informou a assessoria da campanha.

Catanho também gravou vídeo explicando o ocorrido. "Estou bem e medicado. O que tive foi um pequeno problema no pé esquerdo, que desde ontem à noite me incomodava. Hoje pela manhã a gente se medicou, fizemos um pouco de fisioterapia e estamos prontos para continuar nessa caminhada", disse.

O candidato informou ainda que continuará com as agendas previstas para esta terça-feira e seguirá em campanha até o último dia permitido pela lei eleitoral. Ele tem entrevista marcada para às 15h desta terça-feira e depois uma caminhada no bairro Itambé.