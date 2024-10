2º turno: eleitores não podem ser presos a partir desta terça, mas há exceções

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça-feira, 22, até 29 de outubro Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

A partir desta terça-feira, 22, eleitores não podem ser presos ou detidos. A medida segue até 29 de outubro, 48 horas após o pleito, e garante o exercício do direito ao voto no 2° turno das eleições municipais de 2024, no próximo domingo, 27 de outubro. A regra não se aplica em três casos específicos: crime em flagrante; condenação por crime inafiançável; e desrespeito ao salvo-conduto de outros eleitores, quando há o impedimento de realizar a ação de votar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ficam fora da regra crimes eleitorais cometidos no dia da votação. São eles, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

- utilizar alto-falantes e amplificadores de som;

- promover comício ou carreata;

- realizar boca de urna;

- divulgar propaganda de partido político ou candidato;

- tentar persuadir ou convencer eleitores a votar em determinado candidato;

- fazer o impulsionamento de propaganda eleitoral na internet.

Crimes eleitorais no 1° turno Foram registrados mais de 3 mil crimes eleitorais no país no primeiro turno, no dia da votação. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que, por meio da “Operação Eleições 2024”, registrou exatamente 3.089 crimes em 6 de outubro. As ocorrências mais comuns foram compra de votos, boca de urna e propaganda irregular. Os números incluídos no levantamento mostram que crimes de boca de urna totalizaram 1.170 ocorrências no Brasil, representando 37,9% dos registros. Seguindo a lista de crimes com maiores ocorrências, compra de votos apresenta 498 (16,1%) registros, propaganda eleitoral irregular teve 384 (12,4%) episódios catalogados. Violação ou tentativa de violar o sigilo do voto ocorreu 269 (8,7%) vezes.

