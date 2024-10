2º turno altera Legislativo: Assembleia, bancada federal e até Câmara recém-eleita podem mudar

Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) Crédito: FÁBIO LIMA

O resultado do segundo turno da eleição, no próximo domingo, 27 de outubro, irá provocar mudança não apenas na Prefeitura de Fortaleza. A representação parlamentar cearense sofrerá alterações seja com a vitória de André Fernandes (PL), seja com a eleição de Evandro Leitão (PT). Com qualquer um deles, haverá mudança em pelo menos duas casas legislativas. As últimas pesquisas eleitorais de intenção de voto mostram cenário de empate técnico entre os candidatos. Em qualquer cenário, uma coisa que já está certa é que a composição da Câmara Municipal de Fortaleza, que acabou de ser eleita, já irá mudar, como desdobramento de mudanças no Poder Legislativo estadual ou federal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Uma vitória de André Fernandes terá reflexos em Brasília, com alteração na bancada cearense na Câmara dos Deputados.

Se o vencedor for Evandro Leitão, haverá substituições de nomes na Assembleia Legislativa do Ceará e na Câmara Municipal de Fortaleza. O que muda nos legislativos se André vencer? André Fernandes é deputado federal, mandato para o qual foi eleito em 2022 e vai até 2027. Caso venha a ser eleito prefeito de Fortaleza, terá de renunciar para tomar posse. Isso abriria vaga para a primeira suplente do PL. Trata-se da vereadora reeleita Priscila Costa (PL). Com 32.226 votos, Priscila foi a vereadora mais votada na Capital. Para ocupar a vaga de Fernandes na Câmara dos Deputados, em caso de vitória, ela tem de deixar o mandato na Câmara Municipal, para o período 2025-2029, no qual ainda será empossada. Nesse caso, herda a cadeira Lael Sena (PL), que ficou como primeiro suplente do partido, com 5.782 votos.

Além disso, Leitão deixaria também a presidência da Assembleia, e Fernando Santana (PT), que é o 1º vice-presidente da casa, assumiria até o término do mandato da mesa diretora, que termina em 1º de fevereiro. Caso Evandro deixasse a presidência a mais de quatro meses do término do mandato da mesa, os parlamentares fariam nova eleição para a vaga. No caso do PSD, Gabriella Aguiar, está de licença maternidade e Simão Pedro (PSD) está como suplente em exercício. Porém, Simão foi eleito prefeito do município de Orós, distante 342 km de Fortaleza. Assim, não ficará na Assembleia, assim como Gabriella renunciará para a posse como vice-prefeita, em 1º de janeiro. Dessa forma, a possível vaga ficaria com Apollo Vicz (PSD), segundo suplente da fila do PSD. Apollo foi eleito em Fortaleza para um primeiro mandato como vereador. Defensor da causa animal, obteve 12.772 votos. Caso tenha que renunciar ao cargo para assumir a vaga de Gabriella na Assembleia, a dança das cadeiras fará com que Tony Brito seja empossado vereador pelo PSD.



