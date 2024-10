Câmara Municipal de Fortaleza já pode ter alterações após resultado do 2º turno

Após a eleição de 43 vereadores para compor a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) no último dia 6 de outubro, ainda são esperadas mudanças na composição da Casa. Apollo da Vicz (PSD) e Priscila Costa (PL), eleitos em 2024, são cotados são suplentes partidários de outros cargos legislativos e, dependendo de quem for eleito em Fortaleza, podem assumir cadeiras de forma permanente.

Apollo faz parte do PSD, e foi eleito com 12.772 votos, mas pode deixar a Câmara Municipal, caso Gabriella Aguiar (PSD) seja eleita vice-prefeita em Fortaleza. Isso porque Gabriella é deputada estadual, e com uma eventual eleição, abre vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), visto que a primeira suplência do partido é ocupada por Simão Pedro (PSD), prefeito eleito do município de Orós. Assim, Apollo, que ocupa a segunda suplência, assumiria como deputado estadual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já no Partido Liberal, com a eventual eleição de André Fernandes (PL) para Prefeitura de Fortaleza, a vereadora Priscila Costa, que é primeira suplente do partido na Câmara dos Deputados, passaria a ocupar a vaga de André como deputada federal. Priscila foi a vereadora mais votada da Capital com 36.226 votos.