Com recorde de votos, Priscila Costa, Gabriel Biologia e Bella Carmelo se elegem em Fortaleza

O resultado do primeiro turno das eleições de Fortaleza elegeu trio de vereadores com recorde de votos na Capital, sendo dois deles bolsonaristas e um de esquerda. Priscila Costa (PL), Gabriel Biologia (Psol) e Bella Carmelo (PL) ocupam, respectivamente, 1º, 2º e 3º lugar no ranking de votos.

Neste ano, o número de votos recebidos pelos primeiros colocados no ranking se destaca em relação à última eleição para vereadores, em 2020. A primeira colocada nesta eleição, Priscila Costa (PL), foi eleita há quatro anos com 14.654 votos e se elegeu neste domingo com 36.226. Já Gabriel Biologia (Psol), recebeu 9.851 votos em 2020 e 30.682 nesta última eleição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A terceira colocada, com 28.138 em votos neste ano, é Bella Carmelo (PL), que fez campanha com apoio de seu marido, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), e do candidato à prefeitura André Fernandes (PL). Esta foi a estreia de Bella na política.