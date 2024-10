Alexandre de Moraes não é mais do TSE e não trocou urnas; vídeo mostra ministro votando em SP

Falso: É mentirosa a afirmação de que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a troca de 48 urnas eletrônicas na cidade de São Paulo de última hora para prejudicar Pablo Marçal (PRTB) e favorecer Guilherme Boulos (PSOL) durante votação do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Além de não haver nenhuma evidência disso, o magistrado deixou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em maio e não tem mais nenhuma ligação com a Corte. O post mentiroso usa vídeo de Moraes indo votar neste ano, em uma escola em São Paulo.

Conclusão do Comprova: É falso que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tenha autorizado a troca de 48 urnas eletrônicas de última hora “para prejudicar Marçal e favorecer Boulos”, como aponta a legenda de um vídeo que mostra a chegada do magistrado para votar em São Paulo. Apesar de as imagens serem verdadeiras, conforme registrou o site Metrópoles, a legenda do conteúdo mente ao fazer tal afirmação. Moraes, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em agosto de 2022, deixou a Corte em maio deste ano. Ele não tem, portanto, nenhuma ligação com a Justiça Eleitoral e não há qualquer evidência de que ele tenha ordenado a troca de aparelhos. A ministra Cármen Lúcia é a atual presidente da Corte eleitoral.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), durante o primeiro turno das eleições de 2024, 160 urnas foram substituídas na capital paulista – o equivalente a 0,6% do total de 26.553 urnas do Estado – depois que foram identificados problemas técnicos. Segundo o TRE-SP, as trocas foram autorizadas e realizadas pelo cartório eleitoral responsável pela seção onde as máquinas apresentaram defeito.

“A troca é realizada quando é detectado defeito na urna utilizada na seção eleitoral. Caso outros procedimentos não sejam suficientes para que a máquina volte a funcionar, ela é substituída por uma urna de contingência, que já foi previamente preparada pelo cartório eleitoral e, ao ser ligada, grava os dados da votação contidos no cartão de memória da urna substituída”, afirmou o TRE em nota enviada ao Comprova.