Podemos anuncia apoio a Evandro Leitão no 2º turno, mas vereador da sigla diverge

O partido Podemos confirmou neste domingo, 13, que irá apoiar o candidato Evandro Leitão (PT) no segundo turno da disputa à Prefeitura de Fortaleza. A posição é contrária à do vereador eleito Wellington Sabóia (Podemos) e da primeira suplente do cargo na sigla, Dayane Nogueira, que anunciaram apoio a André Fernandes (PL) na sexta-feira, 11.

Na nota do partido, assinada pelo presidente da Comissão Provisória no Ceará, Bismarck Maia, é desautorizado "qualquer outro diferente posicionamento" de membros do Podemos.

"O partido político Podemos, por meio de seu presidente da Comissão Provisória, no Ceará, abaixo assinado, vem a público por esta nota, confirmar nosso apoio ao candidato a Prefeito de Fortaleza, em segundo turno, Evandro Leitão e, assim, desautorizando qualquer outro diferente posicionamento nesse sentido de membros do nosso partido, com ou sem mandato legislativo, em nome do mesmo", afirma a sigla em nota.