Mobiliza e vereador do Podemos declaram apoio a André Fernandes no 2° turno em Fortaleza

Mobiliza e vereador do Podemos declaram apoio a André Fernandes Crédito: Divulgação Ascom

"Conversamos com os dois candidatos e percebemos que as melhores propostas para Fortaleza estão com André Fernandes. Vamos intensificar o trabalho de campanha", explicou Sabóia em comunicado.

Apesar da posição de Wellington e de Dayane, o presidente estadual do Podemos, Bismarck Maia, contou que o apoio dos vereadores não representa o partido e sim uma decisão individual. Ele também explicou que o grupo irá se reunir na segunda-feira, 14, para decidir um posicionamento. "Podemos não apoia. Lembrando que ele (Wellington) não é mais presidente da comissão provisória do partido", acrescentou. O vereador deixou de comandar a comissão da sigla depois de anunciar apoio ao prefeito José Sarto no primeiro turno, mesmo com decisão de neutralidade do grupo.