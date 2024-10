PDT perde quatro vereadores, mas segue com maior bancada em Fortaleza

Com 100% das urnas apuradas, o PDT se manteve como a maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Com 8 vereadores eleitos, o partido viu sua bancada diminuir um terço após os resultados deste domingo, 6. Parlamentares eleitos em 2020, como Lúcio Bruno, Fábio Rubens, Raimundo Filho e Dr. Elpídio, ficaram de fora da nova composição da Casa.

O caso mais emblemático das baixas pedetistas é Lúcio Bruno, um dos mais atuantes defensores da gestão municipal na Câmara. O vereador foi eleito em 2020 com 23.936 votos, sendo o segundo mais votado daquele ano. No pleito deste domingo, o parlamentar viu seu número de eleitores encolher para 8.783.

Foram reeleitos e seguem na bancada pedetista os vereadores Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Adail Júnior, Paulo Martins, Kátia Rodrigues, Luciano Girão e PP Cell. Marcel Colares, irmão do vereador Renan Colares, e Jânio Henrique, irmão do deputado estadual e ex-vereador Antônio Henrique, são as caras novas da bancada do PDT.

Apesar das baixas, o partido segue com influência na Câmara. Presidente e vice-presidente da Casa, Gardel Rolim e Paulo Martins, respectivamente, foram reeleitos. Seja André Fernandes (PL), ou Evandro Leitão (PT), o prefeito escolhido pela população no próximo dia 27 de outubro terá de dar atenção para o partido do atual prefeito.