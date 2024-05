Alcides chama Elmano de 'pau mandado' e líder responde: 'Fortaleza não cairá na mão de palhaço'

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) e o líder do Governo Elmano discutiram na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) Crédito: Paulo Rocha/Junior Pior

A sessão plenária desta quarta-feira, 29, foi marcada por embate acalorado entre o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) e o líder do Governo Elmano, Romeu Aldigueri (PDT) e o líder do PT na Casa, De Assis Diniz (PT). O clima esquentou quando Alcides criticou os indíces na Segurança Pública do Ceará. Ele chamou o governador Elmano de Freitas (PT) de "pau mandado" e "criado-mudo" do hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Infelizmente o líder de vocês (Elmano) é frouxo, é um pau mandado (do Camilo), não passa de um criado-mudo que não faz absolutamente nada. E não adianta mudar de secretário, tem que mudar é o Governo do Estado do Ceará. Tem que modificar é o governador", disse.



O deputado estadual Romeu Aldigueri usou a tribuna para rebater a fala de Alcides. O líder governista da Casa pediu para que o parlamentar retirasse as palavras ou então, caso não o fizesse, que a mesa diretora a retirasse da taquigrafia da Casa. Alcides então questionou quais palavras seriam pois não estava lembrado e declarou: "Foi por que eu chamei de criado-mudo? Mas ele não é mesmo criado-mudo do Camilo?". O presidente da sessão, o deputado Danniel Oliveira (MDB) acatou o pedido do líder do Governo Elmano e determinou a retirada das ofensas de Alcides contra o governador da taquigrafia.