João Campos e Alckmin participarão de ato de campanha com Evandro em Fortaleza

Além do gestor da capital de Pernambuco, o vice-presidente Geraldo Alckmin também estará na campanha do candidato a prefeito de Fortaleza

Após a vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a campanha de Evandro Leitão (PT), candidato a prefeito de Fortaleza, terá as presenças de mais dois nomes de peso neste segundo turno. O prefeito reeleito de Recife no primeiro turno com 78,11% dos votos, João Campos (PSB), e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

João Campos deverá marcar presença no "Ato Político- Universidade, Cultura e Ciência, com Evandro, contra o fascismo", na Praça da Gentilândia, na próxima terça-feira, 15, às 18 horas. Já a vinda de Alckmin ainda está com a data em aberto.

As vindas das figuras políticas foram confirmadas ao O POVO pelo vereador Léo Couto, aliado de Evandro e membro da executiva do PSB no Ceará, e pela assessoria de Evandro.