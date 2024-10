Lula diz não conhecer André, confia na eleição de Evandro e chama Camilo de 'rei do voto' no Ceará

"Eu não conheço o adversário do Evandro, então não posso falar mal de quem eu não conheço", disse Lula. Ele expressou confiança em uma possível vitória de Evandro, justificando sua afirmação ao dizer que o candidato conta com o apoio da "maior liderança política do Estado do Ceará", referindo-se ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT). "Vamos ser francos, Camilo é o rei do voto do Estado do Ceará", disse Lula.

O presidente da República cumpre agendas oficiais e participa de ato de campanha nesta sexta-feira. A primeira agenda do chefe do Executivo no segundo turno das eleições municipais de 2024 será em Fortaleza. Nesta sexta, Lula inaugurará 1.296 unidades de um residencial que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, no Cidade Jardim I Módulo IV, localizado no Conjunto José Walter. O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), estará presente. Às 15 horas, ele estará no Centro de Eventos para a entrega de 113 ônibus escolares aos municípios cearenses, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana.

Jocélio Leal mencionou a primeira pesquisa de intenções de voto para o 2º turno da eleição em Fortaleza, divulgada nesta quinta-feira, 10. O presidente reafirmou a confiança no candidato que apoia. O levantamento foi realizado pelo Datafolha e contratado pelo O POVO . Nas intenções de voto, o cenário é de empate técnico, com Evandro Leitão (PT) obtendo 45% e André Fernandes, 47%. Há também um empate técnico entre André e Evandro, com equilíbrio na rejeição, que é de 46% para ambos.

Por fim, Lula participará de um comício em apoio a Evandro Leitão, que será realizado na Praça do Ferreira, no Centro, às 17h13, e contará com as presenças do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Essa é a primeira visita de Lula a Fortaleza durante o período eleitoral. A visita mais recente havia sido em 3 de agosto, quando participou da convenção partidária do PT, no Centro de Formação Olímpica (CFO), ocasião em que foi oficializada a chapa de Evandro Leitão e Gabriella Aguiar (PSD) para o Paço Municipal. Era semanas antes do período oficial de campanha.

Durante o primeiro turno, o presidente da República visitou apenas duas cidades para participar de atos de campanha. Além de Fortaleza, Lula viajou para São Paulo duas vezes, nos dias 24 de agosto e 5 de outubro, véspera das eleições. Na capital paulista, o presidente apoia Guilherme Boulos (PSOL), que tem Marta Suplicy (PT) como vice.