Lula faz campanha para Evandro Leitão em Fortaleza e compara bolsonarismo a praga de gafanhotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou o bolsonarismo a uma "praga de gafanhotos" no primeiro comício do qual participou nas campanhas do segundo turno. Ele acaba de discursar em apoio a Evandro Leitão (PT), que concorre à prefeitura de Fortaleza contra André Fernandes (PL). O candidato do PL tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o principal adversário de Lula na política nacional.

"Evandro hoje tem contra ele aqueles que têm ódio no PT", disse o presidente da República. "Alguns até que eram amigos do Camilo Santana, ministro da Educação e ex-governador do Ceará e começaram de repente a falar mal do Camilo", declarou Lula. "Eles vão tentar eleger alguém que faz parte da praga de gafanhoto que governou esse País, chamada Jair Bolsonaro", afirmou o petista.

"Conheço pouco o Evandro porque ele entrou no PT há pouco tempo, mas só pelo fato de ele ser o candidato apoiado pelo Camilo, pelo companheiro Elmano de Freitas, governador, e ser o candidato apoiado pelo Cid Gomes, posso dizer para vocês: não tem ninguém melhor para governar Fortaleza", disse o presidente da República.