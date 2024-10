Sarto reaparece após derrota, diz que "terminou a carreira" e anuncia apoio nas próximas horas

De acordo com o prefeito, o seu pronunciamento virá nas próximas horas ou até, no máximo, na sexta-feira, 11, de manhã.

Em entrevista coletiva realizada no Memorial do Paço Municipal, juntamente dos secretários, Sarto afirmou que já teve reuniões com aliados para poder definir qual será o seu posicionamento no segundo turno: apoiar André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT), ou até mesmo se manter neutro.

"Quando tivemos os resultados das urnas, já tive reunião o Élcio e eu acabo de vir de uma reunião, estou ouvindo a toda a minha base de apoio. Desde vereadores eleitos e não eleitos. Tivemos uma ampla base de aliados e estou ouvindo cada um deles e delas. A decisão de qual será a posição, minha pessoal, do partido, do PDT, e desses apoiadores, acho que a gente vai concluir esse ciclo de ausculta com todos eles daqui algumas horas, ou no começo da noite ou no mais tardar até amanhã de manhã", disse.

E completou: "Porque a gente fez questão de ouvir todo mundo, ouvir presidente de partido, candidatos a vereadores, cada um está expressando uma opinião e a gente está dando liberdade para que cada um deles possa expressar essa opinião. Então, depois de colhida essa ausculta, nas próximas horas eu vou me pronunciar".