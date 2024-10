Na quarta eleição perdida, Capitão Wagner fica fora do segundo turno pela primeira vez

Candidato do União Brasil ficou em quarto lugar nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza, com 159.426 votos

O POVO compareceu ao comitê de Wagner, na avenida João Pessoa, e encontrou o espaço com poucas pessoas, cadeiras de plástico empilhadas e um telão transmitindo os resultados da disputa para vereador. Os trabalhadores enrolavam os fios das caixas de som e guardavam os materiais, em conversas baixas e desanimadas.

Acostumado com os flashes das câmeras e coletivas de imprensa, Capitão Wagner (União Brasil), ficou em silêncio pela primeira vez ao perder a quarta campanha para cargos majoritários no Ceará . Não ir para o segundo turno também é um cenário inédito para o candidato.

No local, O POVO foi informado que o candidato do União Brasil não iria falar com a imprensa, um fato inédito em suas campanhas, e soltaria uma nota aos veículos de comunicação. A expressão dos apoiadores era de tristeza ao deixarem o comitê, os adesivos e os santinhos da campanha para trás.

Em nota, Wagner expressou gratidão por quem participou da sua candidatura, assim como a imprensa, e afirmou que este momento seria de dedicação à família e, por isso, estaria descansando com eles.

“Quero expressar minha mais profunda gratidão, primeiramente a Deus, que nos permitiu fazer uma campanha linda e limpa, a cada um dos fortalezenses que acreditaram no nosso projeto, aos voluntários que vestiram a nossa camisa e estiveram conosco nas ruas, aos colegas candidatos a vereadores, do nosso partido e à imprensa, sempre solícita e respeitosa”, escreveu.