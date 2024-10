Após derrota, Capitão Wagner tenta turbinar perfil do filho nas redes sociais

O ex-deputado disse que anunciará no Instagram do filho decisão sobre quem vai apoiar no 2º turno em Fortaleza

Uma das grandes incógnitas desse início de corrida do segundo turno das eleições em Fortaleza é saber quem o candidato derrotado Capitão Wagner (União Brasil) apoiará.

Enquanto parlamentares da sigla aguardam orientação do diretório nacional, Wagner esteve em Brasília discutindo o assunto, local para onde André Fernandes (PL) também se deslocou, na tentativa de influenciar na decisão. Do lado petista, a presença de ministros do União Brasil no governo Lula é o principal argumento utilizado para tentar trazer a sigla para o lado de Evandro Leitão (PT).

Em meio a isso tudo, chama a atenção a forma com que o ex-deputado resolveu fazer o anúncio, por meio da conta do filho Felipe Gabriel no Instagram. Wagner e Felipe têm interagido entre si, como se criando um clima para o anúncio que será feito em breve. A estratégia claramente visa fazer com que o perfil do jovem ganhe relevância.