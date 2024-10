Em meio a negociações por apoios, André Fernandes se reúne com Gardel Rolim, aliado de Sarto

O candidato bolsonarista, mais votado do primeiro turno, dialoga com possíveis aliados para o segundo turno

As articulações em busca de apoio no segundo turno só crescem nos bastidores. André Fernandes (PL), que largou na frente de Evandro Leitã (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, tem se mexido. O candidato se encontrou na terça-feira, 8, com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador reeleito Gardel Rolim (PDT), para discutir uma possível aliança.

O PDT, partido de Gardel, ainda não definiu qual será a sua posição neste duelo entre PL e PT. A sigla deverá se reunir nos próximos dias, mas alguns vereadores ligados ao prefeito José Sarto (PDT) já declararam apoio a Evandro, são eles: Adail Jr e o vice-líder Carlos Mesquita. Gardel também é aliado do prefeito e chegou a ter a companhia do candidato do PDT quando foi votar no domingo, 6.

A conversa inicial, segundoO POVOapurou, foi tida como boa. Gardel tenta viabilizar uma reeleição para presidência da Câmara, em troca do seu apoio, o que teria aval de parlamentares próximos a André Fernandes.