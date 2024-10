Sarto faz primeira agenda pública após resultado das eleições e reúne secretariado

Conforme informado pela Prefeitura, a reunião será para discutir balanços e resultados de políticas públicas da gestão, cumprimento do plano de governo, além do acompanhamento de obras e projetos em execução.

O prefeito José Sarto (PDT) reunirá o secretariado nesta quinta-feira, 10, às 9h30min, no Paço Municipal. O encontro marca a primeira agenda do gestor após ser derrotado nas eleições de 2024.

Via redes sociais, o prefeito expressou preocupação com a cidade e informou que está dialogando com lideranças para definir posicionamento para o segundo turno do pleito, que será disputado entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

"Sou apaixonado por Fortaleza e estou preocupado com o rumo que tomaremos nos próximos anos. Por isso, estou discutindo com lideranças do meu partido sobre o que acreditamos ser o melhor para os fortalezenses", escreveu Sarto, acrescentando que o "trabalho continua".