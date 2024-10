De saída do PL, Acilon Gonçalves declara apoio a Evandro Leitão

Prefeito reeleito Bruno Gonçalves, vereadora eleita Carla do Acilon, candidato Evandro Leitão e o prefeito Acilon Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves declarou, nesta quinta-feira, 10, apoio ao candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em vídeo publicado nas redes sociais ao lado do petista. Acilon é do mesmo partido que André Fernandes (PL) e chegou a ser presidente da sigla no Estado antes do deputado estadual Carmelo Neto (PL) assumir a vaga. Após o vídeo circular, Carmelo foi às redes anunciar que Acilon pediu desfiliação do partido na terça-feira, 8. "A titulo de informação, Acilon Gonçalves pediu desfiliação no início da semana", escreu o deputado. A fala acompanhou a foto de uma carta assinada pelo prefeito, onde ele pede a desfiliação. Ao lado do filho, o prefeito reeleito em Aquiraz Bruno Gonçalves (PRD), e da nora, a vereadora eleita Carla Ibiapina (DC), Acilon informou o "posicionamento oficial" do grupo político e convidou os eleitores a votarem em Evandro. Todos aparecem vestidos de branco com um adesivo do petista colado no peito.

“Competente e tem uma característica única na política: unir as pessoas através do diálogo. Eu conheço o Evandro pessoalmente e sei da sua competência e da sua capacidade de gestão”, destacou. A vereadora eleita Carla do Acilon também reafirmou o apoio do grupo a Evandro: “Eu quero chamar vocês, que estiveram com a gente, que acompanharam a gente nessa caminhada, que votaram Carla do Acilon, agora é Evandro 13”. Além de Acilon, Evandro recebeu apoio de outros nomes da política no Estado. Mesmo com posicionamento de neutralidade do atual prefeito do José Sarto (PDT), os vereadores Adail Júnior (PDT) e Carlos Mesquita (PDT) declararam apoio ao petista no segundo turno.