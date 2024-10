PCB anuncia apoio crítico a Evandro Leitão no segundo turno em Fortaleza

Partido anunciou que apoiará candidato do PT contra candidato nome bolsonarista, mas fez ressalvas quanto ao projeto liderado pelo PT

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) anunciou apoio crítico ao candidato a prefeito Evandro Leitão (PT) para a disputa do segundo turno da eleição em Fortaleza. No primeiro turno, o PCB teve como candidato Chico Malta, que obteve 1.205 votos (0,09%). Leitão vai enfrentar o candidato bolsonarista André Fernandes (PL) nas urnas no próximo dia 27 de outubro.

Passado o primeiro turno, o PCB se manifestou contrário à candidatura de Fernandes, que considera representar um projeto de extrema direita na Capital. A legenda divulgou nota assinada pelo Comitê Regional do Ceará na qual explica os motivos do apoio, mas ressalta tom crítico ao projeto petista.

“André Fernandes se mostra um inimigo da classe trabalhadora em toda a sua trajetória política. Seus mandatos como deputado estadual e deputado federal são recheados de ataques a direitos, machismo, nepotismo e contribuição com o que existe de pior na política brasileira”, diz o partido em nota.