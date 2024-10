Ainda no PL de André Fernandes, Acilon Gonçalves admite conversas com Evandro Leitão

Prefeito do Eusébio comemorou eleições de aliados e familiares no último dia 6 de outubro

O prefeito do município do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), afirmou ao O POVO que seu grupo político está analisando o cenário do segundo turno em Fortaleza e deverá anunciar nas próximas horas quem apoiará no pleito de 27 de outubro. As conversar são travadas tanto com a candidatura de André Fernandes - do mesmo partido de Acilon - quanto de Evandro Leitão (PT), adversário do parlamentar bolsonarista.

"Nós estamos trabalhando, conversando, ouvindo e vamos tomar a melhor decisão para a cidade de Fortaleza. Até de noite, possivelmente, a decisão deverá estar tomada", adiantou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Feliz com as urnas

Gonçalves esteve nesta manhã na Assembleia Legislativa do Ceará, acompanhado do filho Bruno Gonçalves (PRD), reeleito prefeito de Aquiraz, também na Região Metropolitana de Fortaleza, e da nora Carla do Acilon (DC), eleita vereadora na Capital. Ele comemorou o bom resultado nas urnas, já que além das eleições em família, conseguiu eleger o sucessor, Dr. Junior (PRD).