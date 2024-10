Acilon Gonçalves mostra força na Região Metropolitana e elege sucessor, filho e nora

Acilon Gonçalves elegeu Dr. Junior como prefeito do Eusébio e viu seu filho, Bruno Gonçalves, ser reeleito prefeito de Aquiraz Crédito: Samuel Setubal

A força de Acilon Gonçalves (PL) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) não é mais novidade para ninguém, e essas eleições 2024 deram mais uma demonstração de que o prefeito do Eusébio tem muita influência política, inclusive em cidades vizinhas.

Deixando o cargo no Eusébio após oito anos à frente do Executivo municipal, Acilon elegeu o sucessor, Dr. Júnior (PRD), com mais de 80% dos votos na cidade. O que ele já tinha feito alguns anos atrás quando também cumpriu dois mandatos e indicou Júnior para sua sucessão. "Dizer que sou feliz, porque tudo que foi planejado foi executado. Mas dizer que ainda tem coisas planejadas para o futuro, e a certeza que será feito é com o Júnior, que foi eleito e que vai dar uma nova visão, mais inteligente e a cidade (do Eusébio) vai brilhar muito mais nos próximos anos", afirmou em conversa ao O POVO na terça-feira, 9, quando esteve na Assembleia Legislativa (Alece) junto da família.