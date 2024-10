Acilon busca manter grupo no poder em Eusébio e expandir influência em outros municípios

Com a impossibilidade de reeleição, Acilon Gonçalves (PL) diz que seguirá na política em apoio os familiares que governam diferentes municípios do Ceará

O político é tio do candidato a assumir seu cargo, Dr. Junior (PRD) , pai do prefeito de Aquiraz, Bruno Gongaçalves (PL) , esposo da deputada estadual Marta Gonçalves (PL) e sogro de Carla Ibiapina (DC) , candidata a vereadora em Fortaleza.

Acilon Gonçalves (PL), prefeito do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, afirmou que pretende continuar na política por meio de consultorias na administração de outros municípios do Estado. A declaração foi dada ao O POVO neste domingo, 6, quando o político chegava para votar na escola Municipal de Ensino Infantil Adelino Bezerra.

Na entrevista, Acilon destacou sua intenção de auxiliar gestores cearenses ao fim do seu mandato. “Eu quero falar da felicidade que eu tive visitando as pessoas e sabendo que, em 20 anos, nós melhoramos a vida do Município. A minha perspectiva futura é trabalhar tanto no Eusébio como em outras cidades dando consultoria e mostrando como fazer saúde e segurança dentre outras coisas".

Sobre a divisão de seus aliados nas demais siglas, para além do PL, o prefeito negou a intenção de sair do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e justificou a pulverização dos aliados em três siglas como estratégica e necessária.

Apoios políticos

Para suceder a prefeitura do Eusébio, Acilon apoia José Arimatea Lima Barros Júnior, conhecido como Dr. Júnior, que foi prefeito do Município entre 2013 e 2016 e é candidato pelo Partido Republicano Democrático (PRD). Ambos chegaram juntos para votar, neste domingo.